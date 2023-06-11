الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الاستثمار السعودى: الوطن العربى يمتلك مقومات تؤهله لتحقيق نهضة شاملة بجميع المجالات

المهندس خالد الفالح
المهندس خالد الفالح

قال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن السعودية هي بيت العرب الكبير وموقع التقاء العالم.

وتابع خلال كلمته في مؤتمر الأعمال العربي الصيني بالرياض تحت عنوان "التعاون من أجل الرخاء"، أن الوطن العربي يملك من المقومات اللازمة من الثقافية والموارد البشرية والطبيعية ما يؤهله ليحتل مكانة متقدمة وقيادية وتحقيق نهضة شاملة لدولنا وشعوبنا في جميع المجالات.

وأشار إلى أن رعاية ولي العهد للمؤتمر والمملكة هذا العام، إضافة إلى ترؤس مجلس جامعة الدول العربية، تجسد ليس فقط اهتمام المملكة بل أيضًا اهتمام قيادات العالم العربي بتعزيز العلاقات مع الصين الصديقة، وتوسيع قاعدة ما حققته من نجاحات في أروقة السياسة والدبلوماسية لتشمل ساحات الاقتصاد والاستثمار والتنمية الشاملة لتخلق فرصًا جديدة لشركات مستدامة.

وانطلقت فعاليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني في دورته الـ10 في العاصمة السعودية الرياض، منذ قليل، تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء" بمشاركة 150 متحدثًا من كبار الخبراء حول العالم، و3 آلاف شخصية من صناع القرار في 23 دولة، والذي يستمر يومين برعاية ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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