"تعليم قنا" تنهى استعداداتها لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة غدًا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية التربية والتعليم بقنا أنهت استعداداتها لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 /2023، والتي ستنطلق غدًا الإثنين.

ووقعت المديرية بروتوكولات تعاون مع مديرية الأمن لتأمين عمليات نقل أوراق الأسئلة وكراسات الإجابات وكذلك تأمين محيط اللجان ومديرية الصحة، لتوفير طبيب بكل لجنة لتقديم الإسعافات الأولية للحالات المرضية الطارئة، وكذلك التعاون مع مديرية التموين لتوفير وسائل الإعاشة لمراقبي الامتحانات أثناء إقامتهم بالاستراحات المخصصة، وقطاع الكهرباء للتأكد من انتظام عمل التيار الكهربائى باللجان الامتحانية وتوفير مصدر كهرباء بديل تحسبًا لانقطاع التيار بشكل مفاجئ.

وأضاف محافظ قنا أن المديرية انتهت من تجهيز 46 لجنة امتحانية لطلاب شهادة الثانوية العامة بينها لجنة للمكفوفين ولجنة أخرى بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بقنا الجديدة، مؤكدًا أنه تم الاطمئنان على جميع التجهيزات الفنية والأمنية والتكنولوجية اللازمة، والتي تضمن عدم حدوث أي قصور يؤثر على امتحانات الطلاب، طوال فترة الامتحانات المقرر انتهاؤها في 13 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه تمت مراجعة جاهزية 37 استراحة بالإدارات التعليمية التسع التابعة للمديرية، وتم تشكيل لجان متخصصة للمتابعة والإشراف على الاستراحات، والتأكد من توافر كل سبل الراحة بها من حيث الأثاث المناسب ومبردات المياه والمراوح لتخفيف درجة الحرارة المرتفعة.

وشدد ""الداودي" على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى بضرورة متابعة مقرات اللجان على مدار الساعة، والتأكد من توافر كل التيسيرات اللازمة، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء والمناخ المناسب الذى يساعد الطلاب على التركيز أثناء أداء امتحاناتهم، موجهًا بالتنسيق والتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.

من جانبه، قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم تكليف 3641 معلمًا ومعلمة للقيام بأعمال المراقبة والملاحظة للجان الامتحانات من قِبل لجنة الإدارة بقطاع اسيوط، مضيفًا أن إجمالى عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الثانوية لهذا العام بجميع الإدارات التعليمية في المحافظة بلغ 17 ألفًا و884 طالبًا وطالبة، وسوف تبدأ الامتحانات غدًا الإثنين بامتحان مادة التربية الدينية تليها مادة التربية الوطنية يوم الثلاثاء.