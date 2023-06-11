"تصديري الكيماويات": استراتيجية المجلس إدخال الاقتصاد الأخضر والدوار بالمنتجات المصرية

التقى محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وعلي صقر المدير المالي للمجلس، بالمهندس نبيل الصواف رئيس الكونفدرالية المغربية للبلاستيك، وممثلي الشركة المنظمة لمعرض بلاست أكسبو بالمغرب، على هامش فعاليات المعرض الذي تم تنظيمه في الفترة من ٧-١٠ يونيو الجاري بالمملكة المغربية، لمناقشة ما تم من أحداث وفعاليات تخص المعرض، وكذلك الجوانب الإيجابية التي يجب العمل عليها لتعزيز نجاح المعرض خلال السنوات المقبلة، والإجراءات التي يمكن من خلالها استقطاب عدد أكبر من الشركات المصرية للمشاركة في المعرض في دوراته المقبلة، وزيادة قدرتها على عقد لقاءات ثنائية وجذب مزيد من العملاء من الدول المختلفة، سواء كانوا زائرين من دول الجوار أو مشاركين في المعرض، والبناء على عمليات التشبيك التي قام بها ممثلو المجلس خلال فترة المعرض مع الشركات العارضة من الدول المختلفة المشاركة.

وأوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس أن استراتيجية المجلس هو العمل على إدخال الاقتصاد الأخضر والدوار في المنتجات المصرية المصدرة للسوق المغربي لتعظيم تواجد المنتجات المصرية من خلال مواكبة التطور الحادث في صناعة البلاستيك في كافة الدول والقطاعات.

ويصل حجم صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة للمغرب ما قيمته 258.10 مليون دولار لعام 2022 وبمعدل نمو 66% مقارنة بعام 2021 وهي بذلك تحتل المرتبة الأولي في الصادرات المصرية الغير بترولية لدولة المغرب وتمثل نسبة 30% من إجمالي الصادرات المصرية للمغرب والتي تصل حجمها لحوالي 851.53 مليون دولار".

وشارك بالمعرض 26 شركة مصرية، في الفترة من 7 إلى 10 يونيو 2023 في مركز محمد السادس للمعارض في الجديدة – المغرب المعرض تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة المغربية وبدعم من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) وبالشراكة مع CGEM وبمشاركة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية.