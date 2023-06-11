تفاصيل إطلاق مبادرة الكشف المبكر وعلاج 4 أورام سرطانية بالمجان (فيديو)

علق عبد المجيد عبد الله، كاتب صحفي، عن إطلاق مبادرة الكشف المبكر وعلاج 4 أورام سرطانية: "الرئة والقولون وعنق الرحم والبروستاتا" بالمجان ضمن 100 مليون صحة، حيث يتم الكشف عن طريق ملء استمارة استبيان إلكترونية مع مقدمي الخدمات الطبية بوحدات الرعاية الأولية المقرر انطلاقها في 9 محافظات خلال الفترة المقبلة في "الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، بورسعيد، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، جنوب سيناء".

وقال عبد الله خلال مداخلة هاتفية على قناة TEN الفضائية، اليوم الأحد، إن مصر لديها 14 مبادرة رئاسية تشمل "فيروس سي، وصحة المرأة والجنين والكشف المكبر عن الأمراض الوراثية والكشف عن الأمراض غير السارية والكشف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد واكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والسمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس وعلاج مرضى الضمور العضلي وفحص المقبلين على الزواج وقوائم الانتظار ورعاية كبار السن".

وأكد أن المبادرات التي أطلقتها الرئاسة على مدار العشر سنوات المقبلة بدأت نتائجها في الظهور بعد خفض معدلات انتشار الأمراض التي تخص تلك المبادرات، خاصة التهاب الكبد الوبائي بفيروس سي، كما ستقل العليات في قوائم الانتظار من مليون حالة إلى ما يقرب من عشرة آلاف حالة، وسيتضمن ذلك غيرها من المبادرات.

وأشار إلى أن المبادرة شملت 9 محافظات، بينهم سبع محافظات فقط تابعة لوزارة الصحة، ومحافظتان تابعتان لهيئة الرعاية الصحية، وأشار إلى أنه سيتم تعميم المبادرة على باقي محافظات الجمهورية تباعًا.

كما أوضح أن المبادرة تستهدف الفئات العمرية ابتداءً من 18 عامًا للكشف المبكر عن المرض وتقليل عدد الوفيات الناتجة عنه، بالإضافة إلى التخفيف من الأعباء المالية.