الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

انطلاق مؤتمر الأعمال العربى الصينى فى الرياض (فيديو)

انطلاق مؤتمر الأعمال
انطلاق مؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض

انطلقت فعاليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني في العاصمة السعودية الرياض، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وتأتي فعاليات الدورة الـ10 لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصين تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء" بمشاركة 150 متحدثًا من كبار الخبراء حول العالم، و3 آلاف شخصية من صناع القرار في 23 دولة، والذي يستمر يومين برعاية ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر تعزيز وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال العربي والصيني، بالإضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار النوعية في العديد من القطاعات أبرزها التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل الإمداد، والابتكار.

فعليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني مؤتمر الأعمال العربي الصيني السعودية

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

وزارة العمل: عودة مستحقات مواطن أصيب فى عمله بالسعودية

أتربة وأمطار.. "الأرصاد" تحذر من منخفض خماسينى تشهده البلاد الثلاثاء

"الصحة" تطلق خدمة مجانية للتواصل السريع بإرسال كلمة "النيل" على 15335

الذرة الأوكراني بـ10800.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

حصاد الجامعات الأهلية الجديدة خلال العام الدراسي 2022/2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية