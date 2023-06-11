انطلاق مؤتمر الأعمال العربى الصينى فى الرياض (فيديو)

انطلقت فعاليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني في العاصمة السعودية الرياض، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وتأتي فعاليات الدورة الـ10 لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصين تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء" بمشاركة 150 متحدثًا من كبار الخبراء حول العالم، و3 آلاف شخصية من صناع القرار في 23 دولة، والذي يستمر يومين برعاية ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر تعزيز وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال العربي والصيني، بالإضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار النوعية في العديد من القطاعات أبرزها التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل الإمداد، والابتكار.