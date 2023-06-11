الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسئولو "الإسكان" يتفقدون المشروعات الجارية بالشيخ زايد (صور)

مشروعات مدينة الشيخ
مشروعات مدينة الشيخ زايد

أجرى المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، زيارة ميدانية لمشروعات مدينة الشيخ زايد، يرافقه مسئولو الهيئة، والمهندس أحمد مصطفى،  رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد ومسئولو الجهاز والمشروعات.


وخلال الزيارة، قام المهندس عبد المطلب ممدوح، بجولة تفقدية بمشروع جنة ٢،  لتفقد أعمال المرافق والإسكان وأعمال تنسيق الموقع العام والطرق ومداخل المشروع وذلك تمهيداً لقيام الجهاز بتسليم الوحدات لحاجزيها.


كما قام المهندس عبدالمطلب ممدوح ومرافقوه، بالمرور على جميع أنحاء المدينة لمتابعة المشروعات القائمه شاملة تطوير طريق البستان ومداخل المدينة، مشدداً على الالتزام بمعاير الجودة وسرعة تنفيذ الأعمال.


وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن نسبة الإنجاز للمرحلة الأولى بإجمالي ٥٠ عمارة بلغت مرحلة متقدمة، وذلك بمشروع جنة ٢ والذي يضم ١١١ عمارة بها ٢٦٦٤ وحدة سكنية.

مشروعات مدينة الشيخ زايد


وفي ذات السياق، صرح المهندس أحمد مصطفى، بأنه جارٍ حالياً تنفيذ خط المياه الرئيسي قطر 1200مم المغذي لمنطقة التوسعات لتغذية مشروع جنة 3 وبعض المشروعات الاستثمارية بتكلفة تعاقدية 185 مليون جنيه، حيث قامت الشركة المنفذة بتنفيذ شبكة المواسير بالمنطقة وجارٍ استكمال تنفيذ الأعمال.


ونوه رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن وجود عددٍ كبير من المشروعات التنموية بالمنطقة أهمها مشروع عمارات جنة (3) بعدد 1920 وحدة سكنية، وكذا مشروعات عمرانية متكاملة لكبري الشركات الاستثمارية.  


وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه تم التنبيه على الشركات العاملة واستشاري المشروعات بالالتزام بالمواصفات وأصول الصناعة بجميع الأعمال المنفذة، مؤكدا استمرار تكثيف الجهود المبذولة ومتابعة أعمال التنمية بمناطق توسعات المدينة لزيادة عوامل الجذب لها.

الاستثمارية الشركات الاستثمارية الشركات العاملة الشيخ زايد المهندس عبدالمطلب ممدوح المجتمعات العمرانية الجديدة المشروعات الاستثمارية تسليم الوحدات بمدينة الشيخ زايد

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

أتربة وأمطار.. "الأرصاد" تحذر من منخفض خماسينى تشهده البلاد الثلاثاء

وزارة العمل: عودة مستحقات مواطن أصيب فى عمله بالسعودية

"الصحة" تطلق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية

وزير الرى: رئاسة مصرية يابانية لـ"الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ"

سويلم: لدينا استراتيجية للتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية وقصب السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية