بيت السناري يستضيف حفلا لفرقة "الكفافة" للتراث الأسواني

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفل فرقة "الكفافة الأسوانية" بقيادة الإعلامي محمد مدني العطواني والفنان عبد الواحد البنا، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس الموافق 22 يونيو الجاري، بمقر بيت السناري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

من المقرر أن تقدم الفرقة مجموعة من أغاني التراث العربي الأسواني بشكل احترافي وباستخدام آلات موسيقية بسيطة مع الدفوف، في شكل تفاعلي ووجداني بين الكفافة وهم المؤدين لهذا الفن والجمهور.

أهل الجنوب في صعيد مصر وبخاصة في منطقة محافظة اسوان وجنوب محافظة الأقصر بإسنا هم رواد هذا اللون المتفرد والذي برع فيه العديد من الأسماء التي أثرت الساحة الفنية في صعيد مصر، وقد برع فيه أبناء القبائل العربية وهو امتداد طبيعي لجذورهم التي تنحدر من شبه الجزيرة العربية.

وقد أخذ الكثير من المطربين المشهورين من تراث الكف الأسواني وغنوا أغاني مرتبطة بأذهان الجمهور مثل الكينج محمد منير في أغنية نعناع الجنينة، وأغنية ويلي من الايام ياشوق، وأغنية سو ياسو، وآخرون غيره مثل أغنية بتناديني تاني ليه، والفنان محمد فؤاد في أغنية الليل الهادي، والفنان حسن الأسمر في أغنية اتدلع يا حلو يابو رمش مكحله، والفنان مصطفي قمر في أغنية الليلة دوب.