وزارة العمل: تخريج دفعة جديدة من المتدربين على صيانة الدش بأسيوط

اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، الدورة التدريبية على مهنة صيانة الدش، وذلك بواقع 100 ساعة تدريبية، حيث شمل التدريب جوانب نظرية وعملية، وذلك بمركز التدريب المهني بــ"بني غالب" التابع للمديرية، فضلا عن عقد الاختبار النهائى لـ(17) متدربا ممن اختتموا البرنامج التدريبى.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة لهم تتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى وتأهيلهم وإصقال مهاراتهم على المهن الموجودة داخل مراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة.

وفي ذات السياق تفقد علي سيد مدير مديرية العمل بأسيوط، إجراءات سير الامتحانات، وشدد على ضرورة تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمتدربين والمتدربات على حد سواء، وموضحاً انه على هامش ختام الدورة التدريبية قام مدير المديرية بتسليم الشهادات المعتمدة من المديرية ومركز التدريب للمتدربين والتى تفيد اجتياز المتدربين للدورة التدريبية بنجاح.

وأشاد مدير المديرية، بالجهد المبذول من قبل فريق العمل بالمديرية، والمهندسة سحر عبد المالك مدير مركز التدريب المهني، فى إنجاح العملية التدريبية ، فضلاً عن جودة مخرجات التدريب من تميز المتدربين وتمتعهم بأعلى درجات الحرفية والمهنية والمهارة الفائقة ، كما تابع مدير المديرية التدريب بورشة التفصيل والخياطة والمنعقد فى نفس المركز، واطمأن على إجراءات سير العملية التدريبية بشكل منتظم وبسهولة ويسر لكافة المتدربين والمتدربات.

وزارة العمل

وزارة العمل