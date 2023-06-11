الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الجمهورية الجديدة".. مساهمة المشروعات الصغيرة في توفير فرص العمل للشباب بالمحافظات المختلفة

المهندس ياسر عبدالوهاب،
المهندس ياسر عبدالوهاب، مستشار وزير التنمية المحلية

كشف المهندس ياسر عبدالوهاب، مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أي مدى ساهمت المشروعات الصغيرة في توفير فرص العمل للشباب بمحافظات مصر.

وقال خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، إن القيادة السياسية في مصر أولت اهتماما كبيرا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة وتجلى ذلك من خلال عدد من القوانين التي ساندت هذا الموضوع.

وأضاف: "لن نستطيع نسيان إصرار الرئيس السيسي على تبني قانون للمشروعات الصغيرة وإصراره عليه حتى صدروه، كما أن الرئيس السيسي والحكومة تبنوا على مدار 8 سنوات عدة مبادرات تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأوضح أن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة بداية من 2016 حققت نقلة نوعية في هذا المجال، لافتا إلى أن وزارة التنمية المحلية تبنت مبادرة قومية "المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية"، والتي كانت تولي اهتماما كبيرا بالمجتمعات المحلية من قرى ونجوع والمراكز من خلال التنمية البشرية.

وأكد ياسر عبدالوهاب، أن المشروع القومي للتنمية المحلية قدم خلال 8 سنوات، 204 آلاف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر، بقيمة 26 مليار و300 مليون، بتوفير فرص عمل مباشرة مايزيد مليون و400 ألف فرصة عمل.

المشروعات الصغيرة التنمية المحلية المشروع القومي للتنمية المحلية فرص عمل محافظات مصر

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