شوجر دادى يقترب من 5 ملايين جنيه فى أقل من 3 أسابيع

واصل فيلم «شوجر دادي» بطولة النجمة ليلى علوي والنجم بيومي فؤاد تصدره لإيرادات شباك التذاكر المصري منذ انطلاقه بالسينمات، لينافس عددًا كبيرًا من الأفلام الأخرى.

إيرادات فيلم شوجر دادي

وجمع فيلم شوجر دادي حتى اليوم إيرادات بقيمة 4 ملايين جنيه و850 ألفًا حتى صباح اليوم، وهي إيرادات مميزة للغاية جعلته متصدرًا لشباك التذاكر المصري، ويواصل التواجد بقوة حتى عيد الأضحى.

بالتزامن مع تصدره السينما المصرية بإيرادات عالية واحتلاله المركز الأول في السينما السعودية، كشفت الشركة المنتجة للفيلم عن أغنية جديدة تحمل نفس اسم فيلم الكوميديا العائلية شوجر دادي للنجم هشام عباس، والتي تعد الأغنية الرسمية للفيلم وثاني أغنية تطلقها الشركة ضمن أغاني الفيلم.

أغنية شوجر دادي أحدث أغاني النجم هشام عباس، وهي من كلمات وتلحين وتوزيع محمود عفيفي، مكس وماستر هاني محروس.

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.

فيلم شوجر دادي من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشاركت في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.