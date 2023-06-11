"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموز خلال يونيو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر يونيو:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

-هام وضع السنادات لحماية السباطات لمنع كسرها بفعل الرياح.

- جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها أثناء البيات الصيفي وحرقها.

-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

-فحص الخلف الجديدة لمقاومة أمراض تورد القمة.

- اكتمال نمو السباطات.

- جمع المحصول في الأصناف المبكرة والتحميل والنقل.

ثانيا: التسميد

ا-الأشجار التي تروى بالغمر

-الاشجار عمر سنة إلى عامان يتم اضافة 100 جم الى 150جم سلفات نشادر او نترات نشادر.

-يتم اضافة 300 جم سماد مركب للأشجار أكبر من 3 سنوات.

-يتم اضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للاعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة 300 جم.

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما.

ب- تسميد أشجار الموز التي تروى بالتنقيط

الرية الاولى – يضاف 5ك سلفات نشادر + اك سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية - يضاف 2ك سماد مركب 19 – 19 – 19

الرية الثالثة - يضاف 8ك سلفات بوتاسيوم

يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر

يضاف 1لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوما بتبادل مع 1لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوما.

التسميد الورقي

ملحوظة يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الأشجار

ثالثا: برنامج الري

الكمية للفدان من 40م3: 50م3 إجمالي اللترات للفدان 120,0000 لتر الكمية للشجرة 175:130 لتر

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية

-مرض تورد القمة مرض فيروسي ليس لة علاج عند الإصابة التخلص من الشتلات المصابة ويتم نقله عن طريق التربس

-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.

-الانثراكنوز ويعالج عن طريق جمع كل النواشف والأشجار المصابة والتخلص منها بالحرق خارج المزرعة

-مكافحة نيماتودا تعقد الجذور باستخدام فايدت بمعدل 15سم لكل جورة.

نيماكور بمعدل 30جم مع الخلط بالرمل والتوزيع حول الجورة.