الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توفير حافلة لنقلهم لمطار القاهرة.. محافظ شمال سيناء يودع حجاج "قرعة الداخلية"

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

قال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة إن إجمالي عدد حجاج قرعة وزارة الداخلية لهذا العام بلغ 34 حاجًا من مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى توفير حافلة "أتوبيس" لنقلهم من العريش إلى مطار القاهرة الدولي، لمواصلة طريقهم إلى الأراضي المقدسة، فضلا عن تخصيص سيارة أخرى "نقل" لنقل الحقائب الخاصة بهم، وذلك على نفقة المحافظة.

جاء ذلك خلال توديع محافظ شمال سيناء، صباح اليوم الأحد، حجاج قرعة وزارة الداخلية قبل نقلهم إلى مطار القاهرة الدولي للسفر إلى الأراضي الحجازية لأداء فريضة الحج لهذا العام، بحضور سكرتير عام المحافظة أسامة الغندور، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ مصطفى محمد مصطفى.

وأضاف المحافظ أنه أعطى توجيهاته لمشرفي الحج في تلبية احتياجات الحجاج طوال الرحلة وحتى العودة، مؤكدا على التعاون فيما بينهم ومساعدة الشباب لكبار السن، مطالبا إياهم بالدعاء لرفعة مصرنا الحبيبة، وسيناء الغالية، متمنيا لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا، وعودتهم سالمين غانمين إلى ديارهم، وشدد على ضرورة قيام الحجاج باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لمنع الإصابة بأي فيروسات أو عدوى. 

في سياق متصل، قامت المحافظة بالتنسيق مع حزب (مستقبل وطن) بتوزيع المظلات الشمسية والوجبات الخفيفة والعصائر والمياه على الحجاج، قبيل مغادرتهم مدينة العريش. 

وكانت مديرية أمن شمال سيناء قد أعلنت الفائزين في قرعة الحج للموسم الحالي بالمحافظة، موزعين على مختلف أقسام المحافظة، حيث جرت القرعة العلنية بحضور المحافظ، ومدير أمن شمال سيناء اللواء ممدوح أبو زيد.

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