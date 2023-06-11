ضبط 7 طن و 450 كيلو جرام دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى المحلة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية مكبرة، فى إطار توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

نجحت الحملة المُشكلة من طارق شعيب، محمد السيد فضل، محمد صلاح الباز، مفتشى إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وذلك خلال تفقد الحالة التموينية بدائرة مركز المحلة الكبرى، في ضبط أحد المخابز البلدية قام بالتصرف فى كمية وقدرها 145 شيكارة دقيق بلدى مدعم إستخراج 87.5% وذلك بعد مراجعة شاشة الجرد والأرصدة بسيستم المخابز، بلغ إجمالي الكمية 7 طن و 250 كيلو جرام.

كما تم ضبط مخبز بلدى قام بتجميع ٤ شكائر دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم إستخراج 87.5%، بكمية بلغت 200 كيلو جرام، تجميع بداخل ذلك المخبز الذى استخدم اسلوب الغش والخداع بوضع شكاي الردة وسط شكاير الدقيق للتضليل والغش قبل إعادة بيعهم بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق.

كما تمكنت الحملة من تحرير 3 محاضر إثبات حالة نقص وزن فى الشريحة الثانية، تم تحرير محضر جنحة غيابى لتجميع الدقيق وتسليمه إلى مركز شرطة المحلة الكبرى وجاري إتخاذ اللازم والعرض علي النيابة العامة.