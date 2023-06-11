الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحيفة يابانية: كيشيدا يأمل فى تغيير كوريا الشمالية موقفها بشأن الحوار

رئيس الوزراء فوميو
رئيس الوزراء فوميو كيشيدا

ذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية، أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يأمل في تغيير موقف كوريا الشمالية؛ حيث يتطلع لاستئناف الحوار بين طوكيو وبيونج يانج قريبا.

ونقلت الصحيفة اليابانية عن مصادر مطلعة القول إن كيشيدا جدد عزمه على استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية لحل قضية اختطاف بيونج يانج لمواطنين يابانيين منذ عقود.


وقال كيشيدا - في اجتماع للجنة البرلمانية - "عمليات الاختطاف هي قضية حقوق إنسان حساسة، ونعمل بكامل قوتنا لضمان عودة جميع الضحايا إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن"، مضيفا "سنواصل جهودنا لإجراء محادثات رفيعة المستوى (مع كوريا الشمالية) لعقد اجتماع قمة في موعد مبكر".


وتعهدت كوريا الشمالية - في 2014 - بإجراء تحقيق شامل وكامل في عمليات الاختطاف، لكنها أوقفت التحقيق من جانب واحد في عام 2016.


ويستكشف كيشيدا إمكانية إجراء محادثات مع بيونج يانج، باستخدام المساعدات الإنسانية المحتملة لكوريا الشمالية كوسيلة ضغط، وفقًا لأعضاء حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم، مما يمثل تحولًا في السياسة.

وفي 27 مايو الماضى، أعرب كيشيدا عن نيته إجراء محادثات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية. وردا على ذلك ، قال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي باك سانج جيل - في بيان - إنه لا يوجد سبب لعدم لقاء البلدين؛ إذا كانت اليابان تسعى إلى تحسين العلاقات.

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