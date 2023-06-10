البحر الأحمر تعلن عودة الأنشطة البحرية بدايةً من الأحد

أعلنت محافظة البحر الأحمر عن فتح الشواطئ قبالة الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، بداية من صباح يوم الأحد 11/6 وذلك بعد مراجعة موقف الإغلاق الخاص بقرار اللواء محافظ البحر الأحمر رقم 400 لسنة 2023 بالإغلاق خلال الفترة من 9/6 إلى 11/6/2023 من منطقة الجونة وحتى خليج أبوسومة.

وأكدت محافظة البحر الأحمر في بيان لها، أن قرار فتح الشواطئ وعودتها جاء بناء على المتابعات الميدانية التي تمت خلال اليومين من 9 إلى 10 يونيو من الشهر الجاري، وعدم تسجيل أي ملاحظات لأي مشاهدات غير طبيعية على ممارسة الأنشطة البحرية خاصة الشواطئ في نطاق الجونة شمالًا وخليج سهل حشيش ومكادي جنوبًا.

وأوضحت محافظة البحر الأحمر عن عودة النشاط تدريجيًا خلال يوم 11/6، وذلك لجميع المناطق شمالًا وجنوبًا عدا منطقة الحادث، وتحديدًا منطقة شعاب الشيراتون، منطقة الشيراتون القديمة وحتى منطقة سندباد، ويتم الالتزام باستمرار القرار بها، وذلك لمراجعة الإجراءات التنظيمية للمستخدمين في هذه المواقع، وبالتأكيد على اتباع معايير الأمن والسلامة لخدمة مرتادي النشاط والشواطئ في هذا النطاق.

كما يتم التأكيد مع كافة مستخدمي الشواطئ بضرورة تنفيذ النشاط في حدود مناطق السباحة الآمنة، وممارسة الأنشطة البحرية في المواقع المخصصة لكل نشاط سواء غوص أو سنوركلينج والالتزام بوقف الصيد طبقًا لقرارات السيد المحافظ في ذات الشأن رقم 339 لسنة 2023.

كان قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، غلق بعض الشواطئ أمام سواحل مدينة الغردقة، وذلك لحين الانتهاء من عمليات المسح للشواطئ وعدم ممارسة أي أنشطة بحرية مثل الصيد، الغوص، التدريب على الغوص، سنوركلينج، الألعاب المائية، الباراشوت، الكايتسيرف، وذلك اعتبارًا من الجمعة ولحين الانتهاء من عمليات المسح للشواطئ وحتى غدٍ الأحد الموافق 11/6.

وشمل القرار استمرار حظر كافة أنشطة الصيد بطول ساحل محافظة البحر الأحمر خلال فترة منع الصيد المحددة بالقرار الصادر عن رئيس هيئة الثروة السمكية، ويضم المنع كافة أنواع الصيد الترفيهي التي تقوم بها (مراكب النزهة، الركوبة بالأجر، الخاصة) داخل مدينة الغردقة، وباقي المدن جنوبًا بدءًا من 15/6/2023.