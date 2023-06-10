الطالبة منة الله عماد: دعم الرئيس السيسى دفعة لى وللمتفوقين.. والفضل يعود لأمى

عبرت الطالبة منة الله عماد، الحاصلة على المركز الأول في الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة كفرالشيخ، عن سعادتها بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة، بتبني حالتها وتقديم الدعم لها.

وقال منة الله في تصريحات لـ"الدستور"، إن توجيه الرئيس السيسي برعايتها جاء لفتة إنسانية كريمة منه، أسعدتها وأسعدت أسرتها، مشيرًا إلى أنها تدفعها للأمام وهي وكل المجتهدين والمتفوقين مثلها، وإن دعم الرئيس لها هو إنصاف لها ولعائلتها بفضل من الله.

وأضافت منة، أن والدتها لها فضل كبير في تفوقها، إذ كانت الأب والأم بعد انفصال والدها، موضحة أنها حريصة على قراءة القرآن وأداء الصلاة في أوقاتها هو سر ومفتاح تفوقها.

وعن أمنياتها وطموحاتها، فقالت: "أتمنى النجاح بالمركز الأول في نتيجة الثانوية العامة وألتحق بكلية الطب وأكون طبيبة جلدية مثل الدكتور هاني الناظر.. فهو قدوتي ومثلي الأعلى".