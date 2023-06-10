وزير التعليم يوجه بإلحاق الطالبة "منة الله" بمدرسة STEM وتحمل مصاريفها الدراسية

أجرى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتصالًا هاتفيًا بالطالبة منة الله عماد الأولى مكرر على محافظة كفرالشيخ بالمرحلة الإعدادية لتهنئتها بحصولها على المركز الأول، موجهًا لها خالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق الدائم.

ووجه الدكتور رضا حجازي بالتحاق الطالبة منة الله بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، بناء على رغبتها، وذلك عقب اجتيازها الاختبارات المقررة للالتحاق بالمدرسة، على أن تتحمل الوزارة كافة مصاريفها الدراسية طوال السنوات الثلاث للدراسة بشرط استمرار تفوقها.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة لا تتوانى عن دعم المتفوقين والموهوبين ورعايتهم بكافة السبل المتاحة لإتاحة الفرصة لهم لأن يكونوا عناصر فاعلة ومؤثرة في مستقبل الوطن.