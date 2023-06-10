السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: إحالة 88 مخالفة تموينية بالجمالية ومنية النصر للنيابة العامة

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.
 

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

 

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 88 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.


  

 

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن الجمالية ومنية النصر وميت غمر والمنصورة وبنى عبيد وبلقاس وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 33 محضر عدم مطابقة للمواصفات و26 محضر نقص وزن و3 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية و2 محضر عدم نظافة أدوات العجين و1محضر عدم وجود سجل تفتيش و3 محاضر تصرف فى دقيق بكمية (قدرها46 شيكارة) 2 محضر عدم وجود ميزان داخل المخبز و3 محاضر عدم وجود قائمة بيانات و20 محضر عدم إعلان عن الاسعار و3 محاضر عدم وجود شهادة صحية و2محاضر ذبح خارج السلخانة تم التحفظ على20 كجم لحم بلدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

 

 

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الاسواق المواطنين

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