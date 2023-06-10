جوارديولا يوضح حقيقة غياب والكر عن تشكيل مانشستر سيتي لنهائي أبطال أوروبا

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، عن سبب خروج كيل والكر، ظهير الفريق الأيمن، من التشكيل الأساسي أمام إنتر اليوم.

ويلتقي مانشستر سيتي نظيره إنتر في العاشرة مساءً بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة اسطنبول.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة مانشستر إيفنينج نيوز، ردًا على حقيقة إصابة والكر: “ لا لا، لقد كان قرارًا صعبًا لأن كيل والكر لاعب مهم للفريق”.





وأضاف: "كان من الممكن أن يشارك معنا، ولكن بالنسبة للطريقة التي نريد أن ندافع ونهاجم بها فنحن نريد نوع آخر من اللاعبين، هذا السبب الوحيد الذي يغيب بسببه عن التشكيل الأساسي".

وغاب كيل والكر عن مران الفريق خلال الأسبوع المنقضي قبل المباراة، ولكنه جوارديولا نفى غياب اللاعب بسبب الإصابة.

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة إنتر بنهائي دوري أبطال أوروبا:



حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: أكانجي - ستونز - روبن دياز - أكي

خط الوسط: رودري - جوندوجان - دي بروين

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - إرلينج هالاند - جاك جريليتش

تشكيل إنتر لمباراة مانشستر سيتي بنهائي دوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: درميان - أتشيربي - باستوني - دومفريس

خط الوسط: باريلا - بروزوفيتش - تشالهان أوغلو - دي ماركو

خط الهجوم: إدين دجيكو - لاوتارو مارتينيز.