السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الدقهلية يضع حجر أساس المعهد الديني الابتدائي (صور)

جانب من الزياره
جانب من الزياره

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بزيارة مركز السنبلاوين لوضع حجر أساس المعهد الديني الابتدائي النموذجي بقرية ديو الوسطى بالقرية على مساحة 1400 متر مربعبدعم إماراتي، وذلك بحضور النائب اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب والدكتور ماجد بن حمد الخزرجى رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات والشيخ محمد رشوان رئيس المنطقة المركزية للمعاهد الأزهرية والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف وعمرو فرج رئيس قصر الثقافة بالمنصورة  وأحمد عبد العظيم رئيس مجلس ومدينة السنبلاوين وجمع كبير من مواطني مركز السنبلاوين. 
 

وفي بداية اللقاء رحب نائب محافظ الدقهلية بالحضور ونقل لهم تحيات وتمنيات محافظ الدقهلية ووجه الشكر للقائمين على هذا العمل بتنفيذ هذا الصرح العلمي الكبير سواء من الجانب الإماراتي أو من أهالي القرية الذين ساهموا في توفير الأرض لإقامته.
 

ومن جانبه أكد اللواء هشام الحصري، أن هناك تناغم كبير وتعاون مستمر بين الجهاز التنفيذى للدولة ومجلس النواب لتنفيذ المشروعات الخدمية التي تساهم في تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة المجالات.
 

 

Screenshot_20230610-205418
Screenshot_20230610-205418
IMG-20230610-WA0323
IMG-20230610-WA0323
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية السنبلاوين المعهد الدينى

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

"جرح نافذ بالرقبة والظهر".. مصرع طفل إثر اعتداء أشخاص عليه بمرسى مطروح

وزير التعليم يوجه بإلحاق الطالبة "منة الله" بمدرسة STEM وتحمل مصاريفها الدراسية

المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023 ورابط النتيجة

الفائزون بجوائز مصر للطيران قبل مغادرتهم لأداء فريضة الحج

"عروض فنية ومقتنيات تراثية" في احتفالية العيد القومي لروسيا بـ«البيت الروسي» بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية