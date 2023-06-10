نائب محافظ الدقهلية يضع حجر أساس المعهد الديني الابتدائي (صور)

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بزيارة مركز السنبلاوين لوضع حجر أساس المعهد الديني الابتدائي النموذجي بقرية ديو الوسطى بالقرية على مساحة 1400 متر مربعبدعم إماراتي، وذلك بحضور النائب اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب والدكتور ماجد بن حمد الخزرجى رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات والشيخ محمد رشوان رئيس المنطقة المركزية للمعاهد الأزهرية والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف وعمرو فرج رئيس قصر الثقافة بالمنصورة وأحمد عبد العظيم رئيس مجلس ومدينة السنبلاوين وجمع كبير من مواطني مركز السنبلاوين.



وفي بداية اللقاء رحب نائب محافظ الدقهلية بالحضور ونقل لهم تحيات وتمنيات محافظ الدقهلية ووجه الشكر للقائمين على هذا العمل بتنفيذ هذا الصرح العلمي الكبير سواء من الجانب الإماراتي أو من أهالي القرية الذين ساهموا في توفير الأرض لإقامته.



ومن جانبه أكد اللواء هشام الحصري، أن هناك تناغم كبير وتعاون مستمر بين الجهاز التنفيذى للدولة ومجلس النواب لتنفيذ المشروعات الخدمية التي تساهم في تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة المجالات.



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