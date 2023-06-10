السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ شئون هجرة: تونس تغلق حدودها وتراقبها لمنع الهجرة غير الشرعية

تونس
تونس

قال حسن بوبكري، أستاذ الجغرفيا وشئون الهجرة، إن تونس تواجه مشكلة كبيرة بسبب اللاجئين، مشيرًا إلى أن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، لتونس تدل على الإشكال الكبير الذي تريد أن تعالجه لكن ربما ليس بطريقة مناسبة وهي غلق الأبواب وعودة المهاجرين.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تونس تقوم بسياسات غلق الحدود ومراقبتها لكنها هي الوحيدة التي تتحمل مسئولية هذا الإجراء، وهي أنها تعيد المهاجرين الذين يحاولون المرور لإيطاليا لها، و ربما أن تونس ليس لديها إمكانيات لتحمل أعباء المهاجرين. 

لم نجد ردًا على دعوة الرئيس التونسي لمؤتمر لمعالجة أزمة المهاجرين

وأشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، دعا لمؤتمر يجمع شمال إفريقيا والساحل والصحراء لمعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية، لم نرى أي تعليق ولا رد من طرف جيران تونس الشماليين، أو غيرهم، ومعنى ذلك هو عدم ترحيب بالفكرة لأن المؤتمر يدعوا لمعالجة المشكلة الأصلية للهجرة ويريدون التعامل مع الدول بشكل فردي. 

تونس غلق الحدود مراقبتها الهجرة الغير شرعية معالجة أزمة المهاجرين قيس سعيد

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