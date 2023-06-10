السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كشف ملابسات جثة مجهولة وسط الزراعات بسوهاج

ارشيفيه
ارشيفيه

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات باستقباله جثة (مزارع - مقيم بدائرة المركز) وبها عيار ناري.

بالفحص وبسؤال خال المجني عليه  قرر بقيام كلٍ من (مزارع ونجله - مقيمين بذات الناحية) بالتعدي على المجني عليه بالضرب وإطلاق أحدهما عيارا ناريا من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته لرفض المتهمين مرور المجني عليه بجرار زراعي خاص به أمام أرضهما الزراعية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الوقعة (بندقية آلية وبخزينتها 3 طلقات) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

أجهزة الأمنية 3 طلقات اصطدام التحفظ على السكة الحديد اللواء محمد شرباش

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