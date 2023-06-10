ناجى الشهابى يطالب بتفرغ أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمهام العضوية

علق ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، على قضية التفرغ لعضوية مجلسي النواب والشيوخ، والمقرر مناقشتها خلال جلسة الغد بالمحور السياسي بالحوار الوطني، قائلًا: وبالنسبة لموضوع تفرغ النائب لممارسة مهام العضوية فأكد أنه نص دستورى لا بد من تنفيذه.

وتابع أن المادة 103 من الدستور تنص على: يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، أى أن هذا النص الدستورى واضح ويقضى بأن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية ولا يشغله عنها أى عمل آخر سواء كان عملًا وظيفيًا فى الحكومة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الجامعات أو الإدارة المحلية أو القطاع الخاص أو كان موقعًا منتخبًا فى الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية.

وأكد رئيس حزب الجيل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدستور هو كتاب الوطن الأعلى الذى يمنح كل سلطة من سلطات الدولة صلاحياتها واختصاصاتها وأن احترام الدستور فرض على كل سلطات الدولة والمسئولين فيها وهو يعلو على أي فرض آخر.