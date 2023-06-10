بعد فوزها بذهبية الرمح بفرنسا.. والدة سامية: بنتى نموذج قدوة للشباب

قالت والدة سامية محمد، الحاصلة على ذهبية الرمح من ذوي الاحتياجات الخاصة، بدورة الألعاب العالمية بفرنسا، إن ابنتها تعود غدًا مع بعثة المنتخب.

وطالبت والدة سامية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، الإعلام بالتركيز على هذه النماذج، مضيفة: "لازم نسلط الضوء على هذه النماذج المشرفة، وينبغي أن يكونوا قدوة للشباب كلهم، وليس لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، رفعوا علم بلدهم".

هنأت الإعلامية عزة مصطفى، والدة سامية على تتويج ابنتها بالميدالية الذهبية في الرمح، قائلة: "سامية واللي زيها فوق راسنا، وإحنا مقصرين معاكم، واشكريها على الميدالية الذهب التي جاءت بها إلى مصر وربنا يبارك وفيها ويخليهالك".