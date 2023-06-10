السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيرا على الأقدام.. جماهير إنتر ومانشستر سيتي تتغلب على الزحام المروري قبل نهائي الأبطال

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

تتوافد جماهير فريقي إنتر الإيطالي ومانشستر سيتي الانجليزي على ملعب أتاتورك لحضور المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.


وتقام اليوم المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشستر سيتي وإنتر، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أتاتورك بمدينة أسطنبول التركية.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لجماهير فريقي مانشستر سيتي وإنتر على إحدى الطرق المؤدية للملعب أثناء ترجلهم من سيارتهم للتغلب على الزحام المروري والوصول لملعب المباراة في الموعد المقرر لهم، خاصة في ظل توقف سير الطريق بسبب الزحام وتكدس السيارات.


وتتواجد الجماهير في المناطق المحيطة بالملعب استعدادًا للدخول للمدرجات قبل انطلاق المباراة.

 

وتأهل مانشستر سيتي للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ريال مدريد، حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 14 لقبًا بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين، فيما وصل إنتر للنهائي على حساب ميلان بالفوز عليه في نصف النهائي بثلاثة أهداف دون رد في المباراتين.

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