العرض الثاني.. مواعيد وقنوات عرض مسلسل جعفر العمدة

تصدر مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة هالة صدقي، محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، عن مواعيد العرض الثاني للمسلسل الذي لاقى اهتماما كبيرا من قِبل الجماهير في الماراثون الرمضاني لعام 2023.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل جعفر العمدة

ويرصد "الدستور" مواعيد وقنوات عرض مسلسل جعفر العمدة، من بطولة الفنان محمد رمضان وعدد كبير من نجوم الوطن العربي في سياق السطور التالية.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة dmc

يهتم الجمهور وروّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمعرفة مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة، خاصًة بعد عرضها في شهر رمضان الماضي، على شاشة قناة dmc دي إم سي في تمام الساعة 10:15 مساءً، كما يُعاد الساعة الخامسة صباحًا، والساعة 9:45 صباحًا.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة قناة dmc دراما

كما تعرض قناة dmc دراما، دي إم سي دراما، مسلسل جعفر العمدة عقب صلاة المغرب مباشرةً في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا، والساعة الثانية عشر ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يُجدر الإشارة إلى أنه شارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، جمال حجازي، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جوري بكر، طارق النهري، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.