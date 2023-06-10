السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم بالتحرش بفتاة والتعدي عليها بالسب بالشروق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، السبت، حبس قائد سيارة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بمعاكسة إحدى الفتيات والتعدي عليها بالسب والشتم.

 كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن تعرض فتاة للتحرش والاعتداء بالضرب والسب من سائق سيارة "تابعة لإحدى شركات التوصيل" أثناء استقلالها السيارة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد صاحبة الشكوى وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) وباستدعائها وسؤالها قررت بمضمون ما سبق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (حاصل على دبلوم- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بسبب عدم سداد قيمة الرحلة والتعدي عليه بالسب والشتم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إحدى الفتيات اعتداء بالضرب الاجتماعي التحقيق الزاوية الحمراء الشروق وبدر

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