"المستوردين": "الكوميسا" من أهم العوامل المساهمة في ارتفاع حجم التبادل التجاري

قال خالد سعيد نور الدين عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تجمع الكوميسا بات يعد من أهم العوامل التي تساهم في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، مؤكدا أن مصر تسعى من خلال الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها من خلال "الكوميسا" تحقيق التنمية وزيادة صادراتها.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور" أن أعمال القمة الـ22 لتجمع "الكوميسا" يأتي في نسخته الحالية تحت شعار "تكامل الكوميسا الاقتصادي، الاستثمار الأخضر، والقيمة المضافة والسياحة"، منوهاً بأن جهود مصر في قيادة تجمع "الكوميسا" على مدار العامين الماضيين، أسفرت عن زيادة الصادرات البينية لدول "الكوميسا" لتصل إلى 13 مليار دولار عام 2022 وهي القيمة الأعلى، منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة، في إطار التجمع عام ٢٠٠٠.

وأوضح خالد نور الدين، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول "الكوميسا" ارتفع في عام 2022 إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا، ليصل إلى ٤.٣ مليار دولار.