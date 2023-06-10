بتوصية الطبيب.. برنامج خاص لثلاثى الأهلى قبل مواجهة الوداد المغربى

اتفق الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي، مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على خطوة وضع برنامج استشفائي لتجهيز لاعبي القوام الأساسي.

وكشف مصدر مسئول عن أن طبيب الأهلي حدد الثلاثي بيرسي تاو وحسين الشحات وعلي معلول، وذلك للتعافي من حالة الإجهاد البدني والذهني بعد مشاركتهم في الفترة الأخيرة بشكل أساسي.

وأشار المصدر إلى أن أبوعبلة وضع برنامجًا خاصًا للثلاثي مع مدرب الأحمال البدنية من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين قبل مواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه عقد السويسري مارسيل كولر وكابتن الفريق مؤتمرًا صحفيًا قبل المران للرد على استفسارات وسائل الإعلام المختلفة طبقًا للوائح كاف، وكذلك السماح لهم حضور 15 دقيقة للمران الختامي من المقرر أن يحضر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي الاجتماع الفني للمباراة للتنسيق مع وفد الوداد ومراقب المباراة للاتفاق على الزي الرسمي للفريقين وموعد وصولهم لأرض الملعب.