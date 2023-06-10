السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب اللهو.. حبس 7 أشخاص فى مشاجرة نشبت بينهم بمدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم السبت حبس 7 أشخاص نشبت بينهم مشاجرة بمدينة نصر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد  استمعت النيابة لأقوال طرفي المشاجرة وتبين حدوث مشادة كلامية بسبب اللهو تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفان كل على الآخر بالضرب.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة.

كانت بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بوقوع مشاجرة ومصابين، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين شقيقين مصابين بجروح، و5 أشخاص مقيمين بمحافظة الفيوم "بينهم اثنان مصابان".

جرى ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحد أفراد المشاجرة "فرد خرطوش- طلقة لذات العيار".

تبين أنها مشادة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب، وقيام أحد أفراد الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري في الهواء من السلاح المضبوط بحوزته، نتجت عن ذلك الإصابات المنوه عنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

ارسال أشخاص الأمنية التحريات التحقيق السلاح القانونية المشاجرة

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