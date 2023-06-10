"مصر للطيران": الشركة سخرت كافة إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن

أكد المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة قامت بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة من خلال خدمات الصيانة والخدمات الأرضية والجوية والخطوط الجوية والأعمال الفنية، لتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن. كما أن مصر للطيران قد حرصت على استخدام الطائرات العريضة خلال موسم الحج لتخفيف الازدحام في مرحلتي السفر والعودة، والتي أثبتت نجاحها في استيعاب أعداد كبيرة من الركاب.



يأتي ذلك بناء على توجيهات وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمى بتقديم جميع أشكال الدعم والتيسيرات لحجاج بيت الله الحرام من المسافرين المصريين وغيرهم، حيث أقدمت شركة الطيران المصرية على الاستعداد الكامل لموسم الحج هذا العام. والذي سيبدأ اليوم وسينتهي مرحلة الذهاب في 22 يونيو الحالي، تليها مرحلة العودة التي تبدأ في 2 يوليو وتستمر حتى 13 يوليو 2023.







وتقدم زكريا بالشكر والتقدير لجميع الجهات المعنية التي ساهمت في تسهيل رحلة حجاج مصر للطيران وضمان خروج الحدث بشكل مشرف.متقدما بالشكر الخاص للسلطات السعودية التي أظهرت تعاونًا كبيرًا وترحيبًا لضيوف الرحمن. وقد قامت السلطات بتوفير خدمات متنوعة وتذليل كافة العقبات التي تحول دون أداء المناسك بكل سهولة ويسر. وتم التنسيق بشكل مثالي مع شركة ميناء القاهرة الجوي لتحقيق الانسيابية والتخفيف والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام في مرحلتي الذهاب والعودة.





وجرى تعيين مجموعات عمل من مختلف التخصصات لتلبية احتياجات الحجاج في مطاري جدة والمدينة المنورة على مدار الساعة، بما في ذلك مرحلة العودة. تهدف هذه المجموعات إلى تذليل كافة العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن، بدءًا من حجز تذاكر السفر وصولًا إلى الخدمات المقدمة في صالات السفر وعلى متن الطائرات، وحتى وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك.





من المتوقع أن تنقل شركة مصر للطيران هذا العام نحو 35 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة، وذلك عبر 150 رحلة جوية. وتتضمن هذه الرحلات 78 رحلة جوية إلى جدة، و72 رحلة جوية إلى المدينة المنورة، لنقل 11,000 حاجاً من حجاج القرعة، و5,300 حاج من حجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات، و5000 حاج من حجاج السياحة والأفراد. كما ستباشر الشركة جهودها لتسيير جسر جوي ينقل 7400 حاجًا من حجاج باماكو في مالي، على متن 24 رحلة جوية، بالإضافة إلى نقل 3,000 حاجًا من الحجاج الفلسطينيين على متن 10 رحلات جوية. وسيتم تشغيل 4 رحلات جوية من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي إلى المدينة المنورة اليوم، وذلك لنقل 1076 حاجاً.