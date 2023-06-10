السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق وتشميع مركز طبي مخالف في حملة مشتركة ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ضمن خطة المحافظة الرقابية التي تنفذها في هذا المجال وتشارك فيها كافة الجهات والأجهزة المعنية من التموين وحماية المستهلك والطب البيطري ومباحث التموين لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى شكوى واستغاثة من بعض المواطنين  بأحد الأحياء السكنية بمدينة بني سويف، من وجود مخلفات طبية لأحد المراكز الطبية الخاصة بالمنطقة مما يهدد حياة السكان بالخطر.

 

وكلف وكيل وزارة الصحة، إدارتي النفايات الطبية الخطرة والعلاج الحر، بعد التنسيق مع مسؤولى البيئة بديوان عام المحافظة وتحت إشراف ومتابعة من اللواء حازم عزت السكرتير العام للقيام بحملة للتحقق من الواقعة، حيث تبين وجود كم كبير من الأكياس تحتوي على نفايات طبية خطرة ملقاة بمركز تجميع  للقمامة  بجوار المركز، وبالمرور على المركز الطبي تبين عدم وجود عقد للنفايات وانتهاء ترخيص التداول وعدم تطبيق إجراءات فصل النفايات وعدم مطابقة غرفة النفايات للمواصفات

جرى تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ الوحدة المحلية لرفع النفايات من مقلب القمامة، فيما قامت إدارة العلاج الحر  بإصدار  قرار إغلاق للمركز وتشميعه  وذلك بعد نقل الحالات المرضية الموجودة بالمركز لأماكن طبية أخرى،  بحضور الدكتورة هبة صبرى مدير النفايات الطبية الخطرة ، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة  ومن المحافظة الدكتورة أسماء سامى مدير عام الإدارة العامة لشؤون البيئة بالديوان العام.

 

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الحملات التفتيشية الدكتور محمد يوسف المراكز الطبية المنشآت الصحية النفايات الطبية الخطرة

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