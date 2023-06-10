السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا محاكمة 18 متهمًا بتهمة الإتجار في المخدرات بطوخ

ارشيفية
ارشيفية

تواصل محكمة جنايات بنها، نظر قضية اتهام تشكيل عصابى مكون من 18 متهمًا؛ لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية .

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15863 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، المقيدة برقم 3036 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عاصم م ع"، و"حسين س ا"، "حاتم إ ع"، "جمعة إ ن"، "أنور م أ"، "ولاء م ف"، "كريم م ف"، "رأفت م ر"، "تامر م ع"، و"محمد م م"، "عصام ع ا، "أحمد ه ف"، "عبد الله ز ا"، "محمد م ا"، "محمد ط م"، "السيد ص ح"، "طارق ز م"، "محمد ر ع"، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، ألفوا عصابة غرضها الإتجار فى المخدرات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازوا جوهراً مخدراً "نبات "الحشيش" بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحازوا جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

محكمة جنايات بنها 18 متهم أسلحة نارية المواد المخدرة هيروين

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