السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

ما هي أفضل العادات الغذائية لتقوية المناعة والوقاية من العدوى في الصيف؟

العادات الغذائية
العادات الغذائية لتقوية المناعة

في فصل الصيف الحار، يحتاج جسمنا إلى بعض التغذية الجيدة والمتوازنة للتعامل مع الظروف الشديدة، وتعزيز جهاز المناعة لمحاربة الأمراض، لذلك يجب تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لجسمنا.

 

يقدم الخبراء بموقع  "health care"، أفضل العادات الغذائية لتقوية المناعة في الصيف وتجنب الإصابة بالعدوى والأمراض المرتبطة بالطقس الحار.

 

تناول الخضروات والفاكهة الطازجة: 

يجب تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والألياف، مثل الطماطم والخيار والبطاطس الحلوة والفراولة والبرتقال والمانجو والأناناس والكمثرى.

 

شرب الماء الكافي: 

يجب شرب كمية كافية من الماء في اليوم للتحكم في درجة حرارة الجسم وتجنب الجفاف والمساعدة في ترطيب الأجهزة الحيوية داخل جسم الإنسان.

 

تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية: 

يجب تجنب تناول الأطعمة الدهنية والمقلية في الصيف حيث يمكن أن تؤدي إلى زيادة درجة الحرارة في الجسم وتعريضه للإجهاد.

 

تناول البروتين الصحي: 

يجب تناول البروتينات الصحية مثل الأسماك والدجاج والبقوليات والحمص والعدس والفول المدمس، وتجنب تناول الاطعمة الدسمة والوجبات السريعة المحملة بالدهون.

 

تقليل تناول الملح: 

يجب تقليل تناول الملح في الصيف حيث يزيد من الجفاف ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لذا عليك تقليل تناول الموالح.

 

مع هذه العادات الغذائية، يمكن تقوية جهاز المناعة والتحكم في درجة حرارة الجسم في فصل الصيف من خلال تناول الأطعمة المغذية والمتنوعة هي أفضل العادات الغذائية لتقوية المناعة والوقاية من العدوى، والتي تشمل تناول الفواكه والخضروات الطازجة بشكل يومي، حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لتعزيز المناعة.

 

أما بالنسبة للأمراض المرتبطة بفصل الصيف فهي التهاب الحلق والبرد الصيفي، الإسهال والالتهابات الهضمية بسبب تناول الأطعمة غير النظيفة، التعرض للشمس والإصابة بالإجهاد الحراري، الحساسية والربو الناجم عن الحشرات والتلوث والإصابة بحروق الجلد بسبب التعرض للشمس المفرط.

 

كما يمكن أن يؤدي نقص العناصر الغذائية إلى تغيير الاستجابة المناعية للجسم، حيث وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن النقص في الزنك والسيلينيوم والحديد والنحاس وحمض الفوليك يمكن أن يغير الاستجابات المناعية، فهذه العناصر تساعد جهاز المناعة بالعمل بشكل أفضل ضد الأمراض والعدوى.

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