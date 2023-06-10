السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يتفقد مشروعات برنامج "هي تقود"

الاحتفالية
الاحتفالية

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشروعات طالبات التعليم الفنى خلال الحفل الختامي لبرنامج هى تقود للدفعة الثالثة والذى تنظمه مؤسسة شباب القادة، حيث تنوعت مشروعات الطالبات ومنتجاتهن.

ورافق الوزير خلال جولته النائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وعدد من قيادات الوزارة.

وتضمن الحفل عرض مشروعات الطلاب من خلال أجنحة خاصة للعرض، وإعلان وتكريم الفرق الفائزة.

ويقام حفل "هي تقود" بتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع المجلس القومي للمرأة والشريك الرئيسي شركة ( We).

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مشاركة 150 طالبة ببرنامج هى تقود والذى يستهدف تدريب ورفع كفاءة طالبات التعليم الفني وتسليط الضوء على العناصر المميزة منهن، حيث يتم دعم المشروعات الخاصة بالطالبات المرتبطة بريادة الأعمال، موضحة أنه تم التوسع فى المحافظات لتصل إلى 6 محافظات شاركت فى البرنامج بواقع 12 مدرسة، كما أن البرنامج أصبح أكثر تخصصا هذا العام فى المرحلة الثالثة له، والذى انطلق منذ 3 سنوات من خلال مؤسسة شباب القادة.

وأوضحت أن البرنامج، استهدف قرابة 300 رائدة أعمال بواقع 85 مشروع حيث تلقت الطالبات تدريبا وصلت إلى 150 يوما باجمالى 1800 ساعة تدريب.

6 محافظات التعليم الفنى التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتورة مايا مرسي الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المجلس القومي للمرأة

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