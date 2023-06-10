رئيس الاتحاد الإفريقى: إحلال السلام فى السودان يتطلب أن يكون الحل "إفريقيًا"

أكد رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس جزر القمر غزالي عثماني، السبت، ضرورة أن يكون الحل إفريقيًا لإحلال السلام في السودان.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه غزالي برئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وبحسب البيان تطرق الاتصال للجهود المبذولة عبر منبر جدة لحل الأزمة في السودان بالرغم من فشل جميع الهدن، وذلك لعدم وجود آليات فعالة وملزمة لمتابعة خروقات ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وعدم التزامها بإخلاء منازل المواطنين والمستشفيات ومراكز الخدمات والمرافق العامة والمقرات الحكومية.

من جهته أكد رئيس المجلس السيادي خلال الاتصال أن حكومة السودان مع أي حل ينهي حرب الميليشيا المتمردة بمعاونة المرتزقة الأجانب ويعيد الطمانينة للشعب السوداني.

وأعرب البرهان عن شكره لرئيس الاتحاد الإفريقي علي اتصاله ومتابعته الشخصية لملف السودان، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته.

وبدأ صباح اليوم سريان وقف إطلاق النار في عموم السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وذلك لمدة 24 ساعة فقط استجابة للوساطة السعودية الأمريكية.