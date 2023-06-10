محافظ أسيوط يترأس مؤتمر الجمعيات الأهلية

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، مؤتمر الجمعيات الأهلية للتوعية بأهمية المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وشرح معايير وآليات المشاركة فيها والذى عقد بديوان عام المحافظة بمشاركة ممثلى 100 جمعية أهلية والذي ينظمه اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظ.



جاء ذلك عقب مد فترة التقديم بالمبادرة في دورتها الثانية حتى 30 يونيو 2023 تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" في محافظات الجمهورية والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في إطار فعاليات المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية ضمن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تحت رعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



جاء ذلك بحضور محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ ومقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومروة كدوانى مقرر المجلس القومى للمرأة بالمحافظة والمهندس حسام صلاح رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية والدكتورة هبة الجلالى مدير إدارة الجمعيات الأهلية وممثلي أكثر من 100 جمعية الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ورجال الصحافة والإعلام.



بدأت الفعاليات بالسلام الوطني ثم كلمة مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والتى رحب فيها بالحضور، ثم كلمة المهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة وعضو اللجنة التنفيذية والذى تحدث عن أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية والخريطة الزمنية لها وشرح المكون الأخضر بالمبادرة.

واستعرضت الدكتورة هاجر محمد كمال عضو اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة آليات وشروط تقديم المشروعات في المبادرة وفئاتها ومعايير تقييم المشروعات وكيفية تقديم المشروعات والتي تتطلب أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة وأن يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر) وأن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به وتقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022 بالإضافة إلى إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك وفي حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة على أن تتم عمليات تقييم المشروعات خلال الدورة الثانية للمبادرة وفقًا لمعايير من ضمنها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية بالإضافة لآليات استدامة نتائج المشروع فضلًا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص وغيرها والتي سيتم فور نشرها عقد ورش عمل تعريفية لكافة الفئات المستهدفة بالإضافة لممثلي اللجان التنفيذية بالمحافظات.



واستعرضت الدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وعضو اللجنة التنفيذية، مشاركة المرأة فى المبادرة وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص وإلقاء الضوء على أفضل الممارسات والنماذج الناجحة للمرأة ودعم الابتكار في الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا ثم تحدث المهندس محمد جابر ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضو اللجنة التنفيذية عن المكون الذكى وأهميته في المشروعات الخضراء الذكية كشرط أساسي لتقديم المشروعات وشرح للمجالات الخضراء الذكية وأمثلة لتقنيات المكون التكنولوجي وأمثلة لمشروعات خضراء ذكية قائمة ، ثم كلمة نفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية والتى تحدثت فيها عن المشروعات المحلية الصغيرة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



ووجه محافظ أسيوط، الشكر للجمعيات الأهلية المشاركة فى المؤتمر، داعيا الجميع للمشاركة فى المبادرة الوطنية وإضافة العديد من المشروعات الخضراء إلى الخريطة الاستثمارية فى مجال البيئة بالمحافظة،لافتاً إلى أنه تم تكليف أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين وكافة أصحاب المصلحة بالمشاركة في المبادرة وتقديم المشروعات على المنصة الالكترونية للمبادرة (http://www.sgg.eg) والتي بدأ العمل بها ابتداءًا من 1 أبريل 2023 وتستمر في تلقى المشروعات حتى يوم 30/ 6/ 2023.

وأشار إلى أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها لافتًا إلى أنه أصدر القرار رقم 709 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة التنفيذية للدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برئاسته وعضوية ممثلي البيئة وجهاز شئون البيئة ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والمشاركة المجتمعية لمبادرة حياة كريمة والمجلس القومي للمرأة وممثلي وزارتي الاتصالات والتخطيط والتنمية الاقتصادية ومقررها "محمد بشير" مدير المكتب الفني للمحافظة على أن تتولى اللجنة تنفيذ برامج التوعية والبرامج التدريبية ذات الصلة والتعريف بالمبادرة وشروط ومعايير التقدم بها ودراسة المشروعات المقدمة على الموقع الالكتروني وفقا للضوابط والمعايير واختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة وعرض المشروعات المؤهلة على اللجنة التنظيمية الوطنية.



وجرى خلال اللقاء عرض لفيلم تسجيلي عن التعريف بالمبادرة والمشروعات الفائزة بجوائز العام الماضي وفيديو لتكريم أصحاب المشروعات الست الفائزة على مستوى المحافظة العام الماضي .



وناشد محافظ أسيوط المواطنين والمهتمين بالمبادرة وكافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الشركات بالمشاركة والتقدم بمشروعات تتناسب مع معايير الترشح وفى المجالات المحددة والتقديم والتسجيل بالموقع الالكترونى لها (http://www.sgg.eg) معلنًا تلقي استفسارات المواطنين والرد عليها من خلال اعضاء اللجنة التنفيذية على أن يتم الاعلان عن اية تفاصيل للمبادرة او منشورات التوعية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (https://www.facebook.com/assioutgovernorate) وفي نهاية اللقاء تم الاستماع إلى أسئلة واستفسارات المشاركين في المؤتمر والإجابة عليها بمشاركة الوزير المحافظة وأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة.

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