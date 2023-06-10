السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة تفقدية للمشروعات الجارية لهيئة تنمية الصعيد بأسوان

الجولة
الجولة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نائبته الدكتورة غادة أبو زيد بمرافقة اللواء أ . ح شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، فى جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية فى مختلف المحاور الاقتصادية والتنموية الاستثمارية. 

 

ووفق استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد فى إطار رؤية مصر 2030 ، لتحقيق نسباً مرتفعة من التشغيل وعائداً تنموياً للمناطق المستهدفة مع استثمار الموارد البشرية الطبيعية. 

 

وشملت الجولة الميدانية بمشاركة مسئولى المحافظة والهيئة المشروعات المخطط تنفيذها ضمن المنطقة اللوجستية العالمية بكركر، طبقاً لبروتوكول التعاون الذى وقع بين المحافظة والهيئة لتصبح قاعدة إنطلاق تجارية وسياحية نحو دول الكوميسا وحوض النيل. 

 

وتستهدف توفير فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة للآلاف من الشباب الأسوانى حيث ستتضمن إنشاء موقف النقل الدولى على مساحة 200 فدان يستوعب أكثر من ٦٠٠ شاحنة تمثل الجسر البرى للحركة التجارية بين مصر والأسواق الإفريقية ، وأيضاً رحلات الحافلات الخاصة الركاب. 

 

كما ستضم مقر إدارة وقرية بضائع، ومحطات وقود  وموتيلات، وخدمات متنوعة من كافيهات، بجانب إنشاء مجمع الصناعات الغذائية بمساحة 40 فدانا سيضم خطوط إنتاج لصناعات التمور ومركزات المانجو  وغيرها من المحاصيل الزراعية التى تشتهر بها أسوان. 

 

وعقب ذلك تفقد رئيس هيئة تنمية الصعيد ونائبة محافظ أسوان مشروع الدواجن المتكامل على مساحة ألف فدان ببنبان بمركز دراو، وبتكلفة تقديرية 236 مليون جنيه وبطاقة 3.6 مليون طائر فى العام الواحد وهو من المشروعات التنموية التي ستسهم في توفير اللحوم البيضاء للسوق المحلية، مع تصدير كميات أخرى للمحافظات المجاورة ، كما سيوفر 200 فرصة عمل مباشره و400 فرصة عمل غير مباشرة. 

 

 

 

 

أسوان التنمية المتكاملة الجولة الميدانية الصناعات الغذائية المشروعات التنموية المنطقة اللوجستية العالمية بروتوكول التعاون توفير فرص عمل للشباب

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