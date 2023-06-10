السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال الأهالي على شراء اللحوم الحمراء كبديل عن الخراف الحية.. المواطنون: أرخص وأضمن

محال الجزارة
محال الجزارة

شهدت محال الجزارة إقبال عدد كبير من المواطنين على محال الجزارة لشراء احتياجاتهم من اللحوم الحمراء، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحي المبارك 2023، الذي يبدأ في 28 من يونيو الجاري، إذ حرص المواطنين على شراء اللحوم الحمراء كبديل عن الأضاحي الحية، وذلك لارتفاع سعر الأضاحي في الأسواق، وعدم ثقة المواطنين في تجار المواشي، لانهم يغشون المواطنين بالعديد من الطرق.

في هذا التقرير رصدت "الدستور" أسباب استبدال المواطنين باللحوم الحمراء عن الأضاحي، ومدى إقبالهم عليها، وأسعار اللحوم الحمراء والأضاحي.

في البداية قالت آمال محمد، إحدى القاطنات في شارع السنترال، في منطقة المنيب، التابعة لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور"، إنها قررت شراء كميات كبيرة من اللحوم الحمراء، واستبدالها بشراء الأضحية الحية، وذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها هو ارتفاع سعر اللأضاحي، إذ يصل سعر الأضحية الخروف لـ 300 جنيه عند بعض التجار.

وأشارت إلى أن التجار يغشون الأضاحي، ويشربونها مياه بملح لزيادة وزنها، علاوة على أنها لا تثق في أن التجار يطعمون الأضاحي علف مناسب، خاصًة وأن هناك عدد كبير من التجار يطعمون الأضاحي من مكبات القمامة 

وطالب محمد إبراهيم، المقيم في منطقة روض الفرج، التابع لحي شبرا، في محافظة القاهرة، من الدولة بزيادة الرقابة على تجار المواشي لأنهم يبيعون المواشي بأسعار مبالغ فيها، ويغشون العديد من الناس وهروبة من هذا الحال وقع بسبب أن أحد التجار غشة العام الماضي وباع له أضحية وزنها صغير جدًا.

وقال محمود عادل، أحد سكان منطقة روض الفرج، التابعة لحي شبرا، في محافظة القاهرة،  لـ"الدستور" إنه قرر شراء لحوم الأضحية هذا العام عبارة عن لحوم حمراء بدلًا من شراء أضحية، وذلك لأنه يشعر أن الأضاحي أصبحت غير مضمونة، بسبب غش التجار لها.

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