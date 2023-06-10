نقيب الإعلاميين يحكم مشروعات التخرج للأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام

شارك النائب طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، في تحكيم مشروعات التخرج لطلاب شعبة الإعلام للأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي، بحضور الدكتور عادل عبدالغفار رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور خالد عبدالجواد عميد شعبة الإعلام بالأكاديمية، ومشاركة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والمخرج الكبير رضا شوقي، والمخرج عمرو عابدين.

وأثنى طارق سعدة نقيب الإعلاميين، على المخرج النهائي للمشروعات التي شاهدها، قائلًا: "إنها ترتقي إلى مستوى الاحتراف وإنها تعبر عن مبدعين قادرين على إثبات ذاتهم في سوق العمل".

واختتم النائب طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، حديثه بتوجيه الشكر لرئيس الأكاديمية وعميد شعبة الإعلام، وجميع العاملين والطلاب وأولياء أمورهم، متمنيًا التوفيق للجميع.