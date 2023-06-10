السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأييد حكم السجن المؤبد على قاتل زوجته داخل محكمة الأسرة فى المنيا

حبس
حبس

أيدت محكمة النقض- دائرة السبت (د)- الجنائية المنعقدة اليوم الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بمعاقبة أحمد علي عثمان بالسجن المؤبد لقتله زوجته داخل محكمة الأسرة بالمنيا في اليوم المحدد لنظر دعوى الخلع المقامة منها ضده.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي حسنين، عادل محمود عبدالمنعم عمارة ، أحمد عبداللطيف أمين، هشام الجندي، د. أكرم بكري، ومحمد تركي، وتامر الجمال وحسن ذكي، وحاتم أحمد عبدالباري سليمان، وحسام حسين الجيزاوي، ومحمد كامل باشا نواب رئيس المحكمة.

بداية وقائع الدعوى كانت إثر إقامة الزوجة المجني عليها المتوفاة قضية خلع ضد زوجها "المتهم"، ومنذ ذلك الحين عقد العزم وبيت النية على قتلها ورسم خطته وأعد سلاحًا أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مطواة" قرن غزال، وتوجه يوم نظر الجلسة المحددة إلى محكمة الأسرة ببندر المنيا، وقام بطعنها بعنقها بالمطواة بعد أن نزع عنها نقابها وأحدث إصاباتها التي أودت بحياتها.

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