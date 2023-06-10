محافظ المنيا يشرف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

قام اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالإشراف على وضع اللمسات النهائية لاستعدادات المحافظة لانطلاق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، والتي من المقرر لها أن تبدأ يوم الإثنين ١٢ يونيو الجاري، وتستمر حتى يوم ١٣ من الشهر المقبل.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 40 ألفًا و704 طلاب منهم 22 ألفًا و937 طالبًا علمي علوم، و 2443 طالبًا علمي رياضة، و15 ألفًا و324 طالبًا بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 100 لجنة.

من جهته، أكد حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم الانتهاء من تجهيز ٣٨ استراحة لاستقبال المراقبين والملاحظين المشرفين على ١٠٠ لجنة عامة داخل ٩ إدارات تعليمية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية تكون على اتصال مستمر بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للإبلاغ الفوري عن أي مشكلات طارئة والعمل على حلها فورًا.

ففي سمالوط شمال المحافظة، انتهت الوحدة المحلية من تركيب المظلات أمام بوابات اللجان لحماية الطلاب من التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء الدخول والخروج، ووضع حواجز أمنية تشكل ممرات لتنظيم حركة الطلاب على مسافات آمنة بينهم، كما تم التنسيق بين الإدارة الصحية وشركة الكهرباء والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف ورؤساء القرى والأحياء لتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب خلال أدائهم للامتحانات.

وإلى ديرمواس جنوبا، حيث تم الانتهاء من إعداد وتجهيز 8 لجان بدائرة المركز، وإقامة مداخل من الفراشة والمظلات أمام المدارس للوقاية من حرارة الشمس، ورفع مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات، والاهتمام بإجراء الصيانة اللازمة لدورات المياه بالمدارس، والتنسيق مع شركتيّ الكهرباء والاتصالات لتلافي الأعطال، وكذلك الترتيب مع الإدارة الصحية ومرفق الإسعاف وإدارة المرور للتأكيد على تمام الجاهزية لمواجهة أي طارئ قد يحدث أثناء أداء الامتحانات.

جانب من الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

جانب من الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

جانب من الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة