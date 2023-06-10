"الضبعة" سنوات التحقق والإنجاز

يمثل تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية تتويجًا لسنوات عديدة من الجهود المصرية لإدخال الطاقة النووية إلى مصر حيث تعود خطط إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية إلى أواخر السبعينات، عندما بدأت إجراءات اختيار الموقع، وخلال التسع سنوات الأخيرة شهد مساعي تنفيذ المشروع طفرة غير مسبوقة في ظل إرادة سياسية قادرة على التحقيق والإنجاز.

يهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط PWR من الطراز الروسي VVER- 1200 (AES- 2006) بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، وتعتبر مفاعلات الماء المضغوط التي تم اختيارها هي أكثر أنواع المفاعلات شيوعا في جميع أنحاء العالم.

وتعد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء (NPPA) هي المالك والمشغل للمشروع، ويعد المقاولون الرئيسيون هم كيانات من مؤسسة روساتوم (ROSATOM) والشركات التابعة لها حيث تم الاتفاق على الإنشاء والدعم في تشغيل المحطة النووية من خلال العديد من العقود وهي العقد الرئيسي (EPC) للهندسة والتوريد والبناء وعقد توريد الوقود النووي وعقد دعم التشغيل والصيانة وكذلك عقد إدارة الوقود النووي المستهلك.

ويتم إنشاء محطة الطاقة النووية السلمية الأولى في الضبعة وفقاً لحزمة العقود، التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017، ووفقًا للالتزامات التعاقدية، لن يقوم الطرف الروسي ببناء محطة الطاقة فحسب، بل سيزود أيضا بالوقود النووي مدى الحياة.

كمْ يلتزم الشريك الروسي بتقديم المساعدة للشركاء المصريين في تدريب الموظفين ودعم التشغيل والخدمة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيلها، وذلك بموجب اتفاقية منفصلة، سيبني الجانب الروسي مخزنًا خاصًا وسيوفر حاويات لتخزين الوقود النووي المستهلك.

ويقع موقع الضبعة على طول الساحل الشمالي الغربي لمصر على البحر الأبيض المتوسط، ولقد جاء عامل الأمان والموثوقية لتصميم المفاعل النووي من أهم عوامل المفاضلة الرئيسية لاختيار نوع المفاعل والتكنولوجيا المستخدمة لبناء المحطة النووية في الضبعة، إذ تنتمي التكنولوجيا المستخدمة إلى نوعية مفاعلات الجيل الثالث المطور وهو متوافق تماما مع جميع متطلبات ما بعد حادثة فوكوشيما والتي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

التنوع في مصادر الطاقة في مصر