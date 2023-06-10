تسليم لائحة الاتهامات ضد السوري المتهم في حادث "أنيسي"

سلم قضاة في فرنسا، السبت، لائحة اتهام أولية ضد الشاب السوري المتهم بمحاولة قتل أربعة أطفال وشخصين بالغين في حديقة جبال الألب الفرنسية.

وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، فإن المشتبه به لاجئ سوري يبلغ من العمر 31 عامًا وله إقامة دائمة في السويد لكن لم يتم الكشف عن اسمه.

تفاصيل تحقيقات حادث أنيسي

وقال كبير المدعين العامين، لاين بونيه ماتيس في مؤتمر صحفي اليوم إن الرجل عرض على قضاة التحقيق في بلدة أنيسي اليوم ووجهت إليه تهم الشروع في القتل والمقاومة المسلحة وهو رهن الاعتقال على ذمة التحقيق.

وأوضح المدعي العام أن الضحايا لم يعودوا في حالة تهدد حياتهم بعد هجوم يوم الخميس لكن لا يزال الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 22 شهرًا و3 سنوات في المستشفى.

وجاء الضحايا الستة من أربع دول مختلفة هي فرنسا وبريطانيا وهولندا والبرتغال.

وقال المدعي العام إن المشتبه به، وهو لاجئ سياسي سوري يبلغ من العمر 31 عامًا ويحمل إقامة دائمة في السويد، لديه ابنة عمرها 3 سنوات وزوجة تعيش في السويد.

وأوضح المدعي العام أن أطباء نفسيين قاموا بفحصه واعتبروه لائقًا لمواجهة الاتهامات، مشيرا إلى أن الدافع وراء الهجوم الوحشي ما زال غير واضح، لكن لا يبدو أنه مرتبط بالإرهاب.

وقال شهود إنهم سمعوا المهاجم يذكر ابنته وزوجته ويسوع المسيح، بحسب المدعي العام، الذي قال إنه كان معه “أشياء ورموزمسيحية” أيضا وقت الهجوم.

وبحسب الوكالة أثار ملف المشتبه به انتقادات متجددة من السياسيين اليمين المتطرف والمحافظين حول سياسات الهجرة الفرنسية، لكن السلطات أشارت إلى أن المشتبه به دخل فرنسا بشكل قانوني، لأنه يتمتع بوضع إقامة دائمة في السويد كما أن السويد وفرنسا عضوان في الاتحاد الأوروبي ويتم التنقل بينهما بسهولة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي إن المتهم قدم طلب لجوء في فرنسا العام الماضي ورُفض قبل الهجوم بأيام قليلة على أساس أنه حصل بالفعل على حق اللجوء في السويد في 2013.