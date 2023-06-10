الحبس 3 سنوات لحداد قتل شخصا في مشاجرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة حداد بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، بتهمة ضرب أفضى إلى موت القضية المقيدة، برقم 18873 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب أبوعمر، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد العظيم عبد الهادى البيه، والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بمشاجرة بين المتهم والمجني عليه، انتهت بمقتل الثاني.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أن التحريات السرية أكدت أن المتهم حداد ،تعدي علي المجني عليه، وذلك إثر مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة، فقام المتهم بأن قصد إصابة المجني عليه مستخدما سلاح أبيض ملوحا به في وجه المجني عليه محاولا التعدي عليه، وما أن ظفر به حتى عاجله بضربة بذلك السلاح استقرت في ذراعه الأيسر وتركه وفر هاربا.

نقلت الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من الصفة التشريحية للمجني عليه إصابته بقطع بالاوعية الدموية بالعضد الأيسر فقد على إثرها كمية كبيرة من الدماء، ما أدى إلى زيادة ضربات القلب والتنفس حتى فشلها وتوقفها عن العمل.