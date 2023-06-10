السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميكالى: هدفنا الأوليمبياد ولقب بطولة إفريقيا.. ونملك الخبرات اللازمة لتحقيق ذلك

ميكالى يتحدث عن استعدادات
ميكالى يتحدث عن استعدادات المنتخب الاولمبى لبطولة افريقيا

أكد روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن هدف المنتخب هو الفوز ببطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.
وواصل ميكالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم بمقر اتحاد الكرة، الحديث عن الاستعداد لبطولة إفريقيا، مشيرًا إلى أن لديه مجموعة من الخبرات في المنتخب والتركيز حاليًا في بطولة إفريقيا.
وأضاف أن المنتخب سيبذل أقصى ما لديه في بطولة إفريقيا حتى يستطيع تحقيق هدفه في الوصول للأوليمبياد، ثم التفكير في لقب البطولة. وأشار إلى أنه يملك لاعبين على مستوى عالٍ جدًا، يمتلكون الحماس والرغبة في تقديم مستوى راقٍ والسير على خطى من سبقوهم في المنتخب الأوليمبي حامل لقب البطولة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني استعد بشكل كافٍ لهذه البطولة، من خلال دراسة الفرق المتواجدة مع مصر في المجموعة، وكلها منتخبات قوية للغاية بصرف النظر عن عودة الجابون على حساب الكاميرون.
وشدد ميكالي على أن منتخب مصر يستعد بقوة وفاعلية للبطولة، و23 لاعبًا كافيًا للمشاركة فيها، لأن التخطيط في البداية كان لـ19 لاعبًا، ثم زادت القائمة إلى 23 لاعبًا، ولدينا اختيار لقيد 26 لاعبًا.
وأضاف أن هناك خطابًا من الاتحاد الإفريقي "كاف" يقضي بقيد 26 لاعبًا بشكل اختياري، على أن يتم الاستعانة باللاعبين الثلاثة في حال تعرض أي لاعب للإصابة قبل بدء البطولة.

روجيريو ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى بطولة الأمم الإفريقية اولمبياد باريس 2024 الاتحاد الافريقى كاف منتخب مصر

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