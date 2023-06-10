مناقشة الخطة الاستثمارية.. الحصاد الأسبوعي لوزارة التعاون الدولي

شهدت وزارة التعاون الدولي عدد من الفعاليات واللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة، وفي السطور التالية يستعرض "الدستور" ابرز فعاليات الوزارة خلال الاسبوع الماضي.

مناقشة الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2023-2024

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2023-2024، خلال لقائها مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، و بحضور أعضاء اللجنة وقيادات وزارة التعاون الدولي.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية للوزارة تتضمن 169 مشروعًا يجري تنفيذهم في مختلف قطاعات التنمية عبر منح تنموية لا ترد بقيمة 3.4 مليار دولار، موزعة بنسبة 23% لقطاع الإسكان والمرافق، و15% للبحث العلمي والتعليم العالي، و13% لدعم كفاءة الجهاز الإداري للدولة، و8% للتربية والتعليم والتعليم الفني، و41% لقطاعات أخرى.

كما أوضحت أن التمويل التنموي الميسر الهدف الرئيسي منه هو دعم جهود التنمية في الدولة، لذا فإنه يتسم بطول الأجل في فترة السداد وانخفاض في فائدة التمويل مقارنة بالتمويلات التجارية الأخرى، مشيرة إلى أن المحفظة الجارية للوزارة تسجل نحو 24 مليار دولار.

لقاء وفد دولة الأرجنتين لاستكشاف فرص التعاون المشترك

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد دولة الأرجنتين الذي ضم كارلا فيزوتي، وزيرة الصحة، والسفيرة سيسيليا توديسكا، سكرتيرة العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الأرجنتينية، و جونزالو أوريولابيتا، السفير الأرجنتيني بالقاهرة.

و شهد اللقاء استكشاف سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة التعاون جنوب جنوب، والتعرف على الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي في دعم جهود التنمية، حيث أكدت سكرتيرة العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الأرجنتينية حرص دولة الأرجنتين على استكشاف فرص التعاون المشترك مع مصر لاسيما توطيد العلاقات بين القطاع الخاص من الجانبين والبحث عن فرص التعاون التي تلبي متطلبات التنمية المشتركة.

"المشاط" تشارك في ورشة عمل "تعزيز دور المرأة في القطاعات الخضراء"

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في ورشة العمل التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، حيث أكدت أن المرأة تضطلع بدور فاعل ورئيسي في مختلف قطاعات التنمية في مصر، وأنه من الأهمية بمكان تعزيز هذا الدور لاسيما في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وبناء القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وتحفيز المرونة، وتعزيز الحلول المبتكرة التي تدفع جهود التنمية.

استقبال وزير التجارة العراقي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أثير الغريري، وزير التجارة العراقي، استعدادًا لانعقاد الدورة الثانية من اللجنة المشتركة المصرية العراقية بالقاهرة خلال الفترة من 10-13 يونيو الجاري؛ وتبدأ اللجنة باجتماعات الخبراء للتباحث على المستوى الفني، ثم يترأس الوزيران الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري، تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.