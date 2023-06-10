السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إخصائية صحة نفسية توضح طريقة التعامل مع طلاب الثانوية أثناء فترة الامتحانات

طلاب الثانوي
طلاب الثانوي

قالت الدكتورة ولاء شبانة، استشاري الصحة النفسية وطرق التدريس، إن التحصيل النفسي أهم من الدراسي.

وأضافت ولاء شبانة، خلال حوار لها علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطلاب من الممكن أن تحدث لهم تغيرات نفسية، نتيجة التوتر والاضطراب الذي يعيشه، خلال الفترة ما قبل الامتحانات، يسبب لهم صداعا مزمنا أو إسهالا أو مغصا مستمرا أو آلاما في الظهر، إذن لا بد من أولياء الأمور العمل على راحة أبنائهم نفسياً وتقليل الضغوطات. 

خطوات عملية التركيز والغذاء الصحي أثناء فترة الامتحانات

وشددت استشاري الصحة النفسية، على أهمية احترام قدرات الطالب، والتعامل النفسي معه  وعدم تصدير الضغوط النفسية والعصبية، متابعة: كل طالب لديه مميزات وله مستوى وقدرات فهم معينة، تميزه عن غيره.

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