السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الأوليمبي يعلن قائمته النهائية لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي

أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، القائمة النهائية لفريقه الذي سيشارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لعام 2023.

وحسبما ذكر الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، فإن القائمة النهائية لمنتخب مصر الأوليمبي جاءت على النحو التالي:

حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد ،حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبد النبي، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر ،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد "ميسي"، محمد شحاتة، محمود جهاد، علي زعزع، أحمد فوزي، أحمد عاطف "قطة"، عبد الرحمن عاطف "أجويرو"، أسامة فيصل.

وستجرى كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، خلال الفترة ما بين 24 يونيو و 8 يوليو المقبل. 

ويستهل منتخب مصر، مشواره في البطولة، بمواجهة النيجر، يوم 25 يونيو المقبل، ثم يواجه بعدها نظيره المالي، يوم الثامن والعشرين من نفس الشهر، قبل أن يختتم مشواره في مرحلة المجموعات، بمواجهة الجابون، يوم الأول من يوليو المقبل.

وستكون النسخة المقبلة من أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، هي المؤهلة إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس، حيث تنص اللائحة، على تأهل المنتخبات الثلاثة الأولى، بشكل مباشر، بينما سيخوض المنتخب صاحب المركز الرابع، ملحقًا عالميًا مع صاحب المركز الرابع في القارة الآسيوية.

روجيريو ميكالي منتخب مصر الأولمبي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام الاتحاد المصرى لكرة القدم مصر

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