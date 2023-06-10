إزالة 254 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 254 حالة تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، بالمرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات حتى الآن.

وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 111 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 9580 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 143 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 4 أفدنة و1 قيراط.

وشدد "الفقي" على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.